Il Messaggero: “Roma, Nzonzi più vicino. Lazio blinda Milinkovic”

Diego Laxalt diventerà a breve un nuovo giocatore del Milan. I rossoneri hanno trovato l'accordo a 14 milioni di euro - più 4 di bonus - venendo incontro alle richieste del Genoa. Domani ci saranno le visite mediche, l'uruguagio arriverà in serata a Milano.

Tuttosport: "Forza Genova. Pericolo scampato per tre giocatori di A"

Il Messaggero non ha dubbi: "Milinkovic al centro della prima Lazio"

La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Apocalisse Genova"

Il Corriere di Roma in prima pagina: "Nzonzi, una scommessa Mondiale"

Il Corriere di Bologna in prima pagina: "Una buona partenza"

Ranieri a La Stampa: "Serie A, non solo CR7. Inter l'anti-Juventus"

L'Equipe: "Tentazione inglese per Zidane: c'è il Manchester United"

Barça, Mundo Deportivo: "Gamper per lasciare tutti a bocca aperta"

Box in alto in prima pagina su Il Messaggero dedicato al mercato delle due squadre romane. “Roma, Nzonzi più vicino. - scrive il quotidiano nel titolo – La Lazio blinda Milinkovic”.

Invio richiesta in corso...

Calciomercato di Serie A in chiusura: qual è il vostro flop tra le big?

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy