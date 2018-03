Il Messaggero: "Ciro e Parolo in campo. Lazio furiosa con la Figc"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ciro e Parolo in campo. Lazio furiosa con la Figc", titola Il Messaggero. Il ct Di Biagio anche ieri sera si è affidato alla coppia della Lazio dal primo minuto così come successo con l'Argentina e ora Simone Inzaghi è preoccupato per la fatiche dei suoi che non hanno staccato neanche durante la sosta.