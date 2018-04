Il Messaggero: "Ciro, un bomber al bacio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è sempre Ciro Immobile al centro della Lazio. Dell'attaccante campano parla quest'oggi Il Messaggero nel pezzo dal titolo: "Ciro, un bomber al bacio". "Immobile - si legge - a suon di gol sta trascinando la Lazio in coppa e in campionato: 26 in 27 partite e il record di 36 in totale".