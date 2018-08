Il Messaggero: "Cresce l'appeal sulla maglia. Aumentano spazi e ricavi"

© foto di Lazzerini

"Cresce l'appeal sulla maglia del cuore. Aumentano i ricavi e gli spazi da occupare", titola stamattina Il Messaggero in prima pagina. L'interessante indagine è incentrata sui ricavi che i club di Serie A hanno grazie agli sponsor sulla maglietta. Nella stagione attuale, la 2018-2019, gli introiti ammontano a 125 milioni di euro, il 16% in più rispetto allo scorso anno. Un trend che non è migliorato solo grazie a Cristiano Ronaldo, visto che dal 2015 la voce 'incassi' dei club di A è cresciuta costantemente.