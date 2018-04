Il Messaggero: "Di Francesco carica: 'L'Olimpico vuole il miracolo'"

© foto di Lazzerini

Notte di Champions League per la Roma. All'Olimpico contro il Barcellona serve un'impresa per ribaltare il 4-1 dell'andata ma in casa giallorossa c'è voglia d'impresa. "Di Francesco carica: 'Roma, l'Olimpico vuole il miracolo'" è il titolo scelto in merito da Il Messaggero per il taglio alto della prima pagina.