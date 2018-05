Il Messaggero: "Di Francesco-Monchi, patto per la Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Di Francesco-Monchi, patto per la Roma" è il titolo che Il Messaggero propone quest'oggi il quotidiano capitolino in vista della prossima stagione. "Il tecnico chiede almeno quattro nuovi titolari, il ds vuole accontentarlo per colmare il gap con la Juve: servono rinforzi in ogni reparto per una rosa di qualità e personalità".