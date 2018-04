Il Messaggero e lo 0-0 del derby: "Non facciamoci del male"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Non facciamoci del male", titola Il Messaggero nelle sue pagine sportive. In foto Parolo ed El Shaarawy che discutono di un derby avaro di emozioni in cui ha prevalso la voglia di non rischiare e di portare a casa un punto buono per lasciare invariata la classifica e soprattutto per mantenere a distanza di un punto l'Inter fermata sullo 0-0 dall'Atalanta.