Il Messaggero: "Impresa Lazio, vola ai quarti di Europa League"

La Lazio ha superato ieri la Dinamo Kiev per 2-0 in Ucraina, conquistando l'accesso ai quarti di Europa League. Il Messaggero in edicola propone il successo biancoceleste in prima pagina, titolando: "Impresa Lazio, 2-0 alla Dinamo: vola ai quarti di Europa League". Il sorteggio è previsto per le 13 a Nyon.