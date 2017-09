"Italia, apocalipse now" titola Il Messaggero all'interno della sua pagina sportiva. "Il presidente Tavecchio scalda la vigilia della sfida con Israele: 'Se non andiamo al Mondiale per noi sarà un'apocalisse'". "Ventura incassa, rilancia e pensa ai tre punti qualificazione: 'Accetto le critiche ma quello mi sembra un termine enorme'".