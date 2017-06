"Italia, obiettivo finale" è il titolo che apre le pagine sportive de Il Messaggero in relazione alla semifinale che l'Italia Under21 di Luigi Di Biagio è chiamata ad affrontare questa sera contro la Spagna. Una gara "per tornare dopo 4 anni a giocarsi il titolo continentale. Di Biagio senza gli squalificati Conti e Berardi. Caldara è in dubbio".