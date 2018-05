Il Messaggero: "Juve e Milan al Quirinale. E stasera finale all'Olimpico"

© foto di Lazzerini

Questa sera fari puntati sullo Stadio Olimpico dove andrà in scena la finale di Coppa Italia fra Juventus e Milan. Le due squadre nella giornata di ieri sono salite al Quirinale per un incontro col presidente Mattarella in un clima sereno e disteso, ma stasera parola di nuovo al campo. "Juve e Milan al Quirinale. E stasera finale all'Olimpico", titola Il Messaggero.