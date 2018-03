© foto di Ospite

Spazio alla Nazionale italiana, nel taglio alto della prima pagina del quotidiano Il Messaggero. "L'Italia prova a ripartire, stasera l'esame Argentina", il titolo del giornale che ricorda l'appuntamento in programma alle 20.45 italiane a Manchester. Esordio come ct per Gigi Di Biagio, selezionatore azzurro ad interim.