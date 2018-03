Il Messaggero: "La Lazio contro tutti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La Lazio contro tutti", questo il titolo che troviamo sulle colonne de Il Messaggero in edicola questa mattina. I biancocelesti stasera contro il Bologna senza dimenticare i torti arbitrali che hanno condizionato il loro campionato. Inzaghi al veleno: "La classifica è bugiarda, ci mancano parecchi punti per errori non nostri ma andiamo avanti".