Il Messaggero, la Lazio e Milinkovic: "Ok, il prezzo è russo"

© foto di Federico Gaetano

"Ok, il prezzo è russo". La Lazio e il futuro di Sergej Milinkovic-Savic, sulle pagine sportive de Il Messaggero. L'obiettivo di Tare e Lotito, assicura il quotidiano romano, è aspettare il mondiale di Russia 2018. L'occasione per vedere salire il prezzo del centrocampista serbo, per cui bussano alla porta, dopo Juventus e Manchester United, anche Real Madrid e PSG.