Il Messaggero: "La Roma riparte da Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La Roma riparte da Napoli", titola così Il Messaggero nelle sue pagine sportive. Martedì torna Fazio in difesa con Dzeko e Perotti in attacco, Di Francesco prepara la Champions puntando sull'undici del San Paolo. Il tecnico giallorosso lavora sulla testa dei giocatori: per battere lo Shakhtar servirà lo spirito mostrato contro la capolista.