© foto di Federico Gaetano

Si aprono parlando del futuro del futuro della Roma le pagine sportive de Il Messaggero. "La Roma va a spasso nel futuro" è il titolo scelto dal quotidiano capitolino che poi scrive: "La sfida con la Juve è la prova generale per il prossimo anno: il club e Di Francesco vogliono contendere il titolo ai bianconeri. L'obiettivo è ridurre il gap in campionato migliorando il gruppo in ogni reparto: la nuova rosa sarà più giovane e completa".