Il Messaggero: "Lazio, cercasi altro Immobile"

"Lazio, cercasi altro Immobile" titola Il Messaggero in riferimento al mercato biancoceleste: "Le 29 reti di Ciro non sono bastate per la Champions, ecco perché Inzgahi chiede un vice che sia più prolifico di Caicedo. Gabbiadini sarebbe l'ideale per Simone che spinge forte anche su Gomez. Ad Auronzo sarà provato Sprocati".