Il Messaggero, Lazio: "Europa, l'antidoto VAR"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Europa, l'antidoto VAR" è il titolo con il quale Il Messaggero ha scelto di aprire le pagine dedicate alla Lazio. Per i biancocelesti questa sera ritorno degli ottavi di Europa League in casa della Dinamo Kiev e il quotidiano capitolino scrive: "Serve un successo per il passaggio del turno e dimenticare i veleni del campionato. Inzaghi di gode l'atmosfera internazionale: 'Mi piace questa competizione perché ancora non c'è la tecnologia".