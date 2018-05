Il Messaggero: "Lazio, gocce di Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Lazio, gocce di Champions" è il titolo che Il Messaggero propone sulla formazione di Simone Inzaghi in piena corsa per la qualificazione alla massima competizione europea per club. "Inzaghi - si legge - deve fare i conti con una squadra piena di infortunati e stanca: pronto il piano per conservare almeno il quarto posto. Giocare per fare sei punti è un rischio, meglio gestire le forze: due pari con Crotone e Inter potrebbero bastare per il traguardo".