Il Messaggero: "Lazio, il futuro è adesso"

"Lazio, il futuro è adesso", scrive Il Messaggero in edicola questa mattina. Lotito, in attesa di sapere se andrà o meno in Champions, è già a lavoro per far crescere la società e il suo fatturato. Pronto un accordo con un nuovo sponsor sulle maglie. Tutto fatto per il rinnovo dei contratti di Peruzzi e Tare.