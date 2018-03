Il Messaggero: "Lazio, le primarie a destra di Inzaghi"

© foto di Federico Gaetano

"Lazio, le primarie a destra di Inzaghi", è il titolo che Il Messaggero ha scelto per fare il punto sul momento dei biancoceleste in vista del match di Europa League. "Dubbi sulla fascia per la gara di giovedì con la Dinamo Kiev - si legge -: Marusic, Basta e Caceres accusano tutti problemi muscolari".