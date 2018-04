Il Messaggero: "Lazio, notte dei desideri"

© foto di Federico Gaetano

"Lazio, notte dei desideri" titola Il Messaggero in edicola oggi: "Il doppio obiettivo di Inzaghi con il Salisburgo: una vittoria per il compleanno e l'ipoteca immediata della semifinael. Simone sceglie i migliori per non rischiare cali di tensione: 'La stanchezza mentale deve sparire davanti all'obiettivo'".