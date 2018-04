Il Messaggero: "Lazio, qui si fa la storia. Il derby viene dopo"

© foto di Federico Gaetano

Il taglio alto in prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero è dedicato al ritorno dei quarti di Europa League tra Salisburgo e Lazio. I capitolini cercano di raggiungere i quarti e di restare in corsa in Europa come i cugini della Roma, contro cui giocheranno il derby di campionato domenica sera. "Lazio a Salisburgo per le semifinali", è il titolo scelto. "Qui si fa la storia. Il derby viene dopo".