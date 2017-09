Il Messaggero: "Roma, aspettando Rick il terzino-trequartista"

"Roma, aspettando Rick il terzino-trequartista". Rick è Rick Kardsdorp, il titolo è quello delle pagine interne de Il Messaggero. L'olandese, a momento fuori per infortunio, sarà infatti un recupero cruciale per le dinamiche tattiche della squadra di Eusebio Di Francesco. Dovevano essere tre settimane di stop, ma così non è stato, ricorda il quotidiano. Questa, comunque, sarà la settimana del rientro, per un giocatore che può occupare diversi ruoli sull'esterno di destra.