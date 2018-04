Il Messaggero: "Roma e Lazio per tornare al terzo posto"

Scende in campo la Serie A. Questa sera si giocherà la 33esima giornata di campionato, dopo l'anticipo di ieri che ha visto l'Inter superare il Cagliari. Il Messaggero in edicola titola in prima pagina: "Sorpasso Inter. Roma e Lazio per tornare al terzo posto". I nerazzurri sono attualmente la terza forza del torneo, in attesa delle gare delle due romane.