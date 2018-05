Il Messaggero, Roma: "I rimandati all'esame di futuro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quest'oggi sulle colonne de Il Messaggero si fa il punto della situazione sui giocatori con un futuro ancora da decifrare all'interno della Roma. "I rimandati all'esame di futuro" è il titolo scelto dal quotidiano capitolino che poi scrive: "Un bel pezzo del mercato 2018 si basa su quello vecchio: da Schick a Karsdorp ecco i nomi 'nuovi' su cui Di Francesco dovrà puntare nella prossima stagione. L'olandese è appena tornato in gruppo e per il ceco l'annata è in ombra. Da definire la posizione di Defrel. Ok Under e Kolarov".