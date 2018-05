Il Messaggero: "Roma, il caro rinnovi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Roma, il caro rinnovi" titola Il Messaggero sul tema giallorosso: "Monchi lavora sui contratti di Alisson e Florenzi. Pellegrini smania: per restare vuole essere titolare. Il Real Madrid sta per formulare l'offerta per il n.1. Nel prossimo weekend parte la trattativa col terzino".