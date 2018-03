Il Messaggero: "Roma, il modulo Schick"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In attesa della ripresa del campionato in casa Roma si continua a lavorare per trovare una collocazione a Patrik Schick, colpo ancora inesploso dello scorso mercato estivo giallorosso. Di questo tema parla oggi Il Messaggero che titola: "Il modulo Schick". "Patrik - si legge - -segna con la Repubblica Ceca e chiarisce il suo ruolo: 'Mi piace l'attacco con due punte, ideale per le mie qualità'. Di Francesca schiera un solo attaccante centrale: il ceco spera in una svolta ma per ora deve adattarsi. In Nazionale ha ritrovato stimoli ed Eusebio ha apprezzato la sua voglia di rimettersi subito in gioco".