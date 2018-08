Il Messaggero: "Roma in fascia protetta". Karsdorp è pronto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Roma in fascia protetta", titola Il Messaggero parlando dei giallorossi. L'assenza di Florenzi apre la strada a Karsdorp, che a San Siro giocherà titolare per la seconda volta dal suo arrivo nella Capitale. Non perché Di Francesco non ci abbia puntanto, anzi, ma i due interventi al ginocchio hanno rallentato di parecchio la sua crescita.