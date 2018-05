Il Messaggero: "Roma, la rabbia e gli applausi"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Roma, la rabbia e gli applausi". Pagine sportive de Il Messaggero ovviamente dedicate alla vittoria della Roma: "Ai giallorossi non riesce un'altra rimonta in Champions, Liverpool battuto ma sono gli inglesi ad andare in finale con il Real". Il quotidiano rimarca poi la furia del club e in particolare di James Pallotta contro l'arbitraggio, l'ennesimo molto discutibile di questa Champions League.