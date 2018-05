Il Messaggero: "Roma, la via del mercato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Roma, la via del mercato", titola Il Messaggero in edicola questa mattina. Sassuolo come ultima avversaria della stagione e punto di ritrovo di affari giallorossi. È tornato di moda Berardi. Da Pellegrini a Politano, fino a Defrel, Mazzitelli e Di Francesco: tanti scambi tra i due club, potrebbe essere così anche in futuro.