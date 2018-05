Il Messaggero: "Roma, sei già in Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Roma, sei già in Champions", scrive questa mattina Il Messaggero nelle sue pagine interne. Inter ko, c'è la certezza di finire tra le prime quattro per la Roma. Stasera con la Juve in palio lo scudetto e il terzo posto. I giallorossi contano di salutare con un'altra vittoria il proprio pubblico, troppo spesso tradito in campionato.