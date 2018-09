Il Messaggero: "Roma, sveglia in tre mosse"

© foto di Mocciaro

"Roma, sveglia in tre mosse" titola Il Messaggero oggi in edicola: "Basta esperimenti, Di Francesco ritrova le vecchie abitudini: difesa a quattro, utilizzo di punte esterne e fiducia nei giovani. Si lavora per tornare al 4-3-3, il 4-2-3-1 modulo alternativo. Lorenzo Pellegrini e Cristante avranno più spazio come Coric".