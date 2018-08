Il Messaggero: "Se CR7 scatena i rivali. I capolavori di Dzeko e Immobile"

© foto di Ospite

Taglio alto della prima pagina de Il Messaggero dedicato a Edin Dzeko e Ciro Immobile, centravanti di Roma e Lazio. "Se Ronaldo scatena i rivali. I gol capolavoro di Dzeko e Immobile" è il titolo scelto dal quotidiano per raccontare come lo sbarco del portoghese in Serie A pare aver già sortito dei frutti con i primi capolavori di due dei migliori bomber del campionato.