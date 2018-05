Il Messaggero su Balotelli: "Con la Francia può debuttare come capitano"

Sarà derby di Milano per Memphis Depay, talento ex United oggi all'Olympique Lione. Il Milan lo segue da tempo ma secondo la Gazzetta dello Sport anche l'Inter è pronta ad investire su di lui. 30 milioni la base d'asta fissata dal club transalpino: la Champions regala maggiori speranze...

Estate calda per Depay. Pronto il derby di Milano, si parte da 30 milioni

Parma, Lizhang: "Obiettivo salvezza. Balotelli? Non ne sapevo niente"

Genoa, sirene britanniche per Izzo: contatti col West Ham

Roma, Schwolow obiettivo per la porta. Ma c'è la concorrenza del PSG

Inter, l'arrivo di Nainggolan non escluderebbe la conferma di Rafinha

Juve, dall'Inghilterra: Newcastle pronto a pagare 9 milioni per Sturaro

Inter, Dalbert pronto a tornare in Francia: accordo col Monaco

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 29 maggio

Giordano: "Hamsik in Cina, Ancelotti può spostare qualcosa"

Affari in corso: dal puzzle panchine ai colpi in prospettiva

Genoa, movimenti in mediana: fra conferme e il nuovo che avanza

Road to Russia 2018 - Tutte le rose delle nazionali in gara

Milan, passi avanti per Depay: apertura dal Lione

Ds D. Zagabria: "Coric ha tutto per diventare il nuovo Modric"

Juve, Pipita verso la cessione per il Corriere dello Sport: "HiguaOUT"

Estate calda per Depay. Pronto il derby di Milano, si parte da 30 milioni

L'edizione odierna de Il Messaggero dedica spazio alla nuova Italia di Roberto Mancini e a Mario Balotelli. "Italia, il Balo del sorriso", si legge. "L'amichevole con l'Arabia Saudita ha restituito alla Nazionale un nuovo calciatore. SuperMario ha conquistato anche i nemici. Lo striscione di San Gallo non lo ha turbato e venerdì, contro la Francia, potrebbe debuttare come capitano".

Invio richiesta in corso...

Va al PSG in uno scambio con Neymar

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy