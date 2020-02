vedi letture

Il Messaggero sul Lunch Match: "Lazio di corsa a pranzo per tornare a -1 dalla vetta"

All'interno de Il Messaggero si parla di Lazio e del suo impegno in casa del Genoa in programma alle 12.30: "Lazio di corsa a pranzo", titola il quotidiano che poi aggiunge: "I bianconeri a mezzogiorno in casa del Genoa inseguono punti preziosi per tornare a -1 dalla vetta. Inzaghi cerca il ventesimo risultato utile di fila: 'Scudetto? Umiltà e consapevolezza, poi ad aprile ne riparliamo'".

LE SCELTE - Come spiega il quotidiano il tecnico sta scegliendo la migliore formazione da mandare in campo. Acerbi venerdì non si è allenato per un affaticamento al polpaccio, ma oggi stringerà i denti e sarà comunque titolare. A sinistra ci sarà il solito Radu, a destra, invece, complice la squalifica di Luiz Felipe giocherà Patric. Come contro l'Inter il tecnico biancoceleste sembra intenzionato a mandare in campo Marusic al posto di Lazzari e Caicedo in avanti al fianco di Immobile.