Il Messaggero sulla A: “Campionato, missione (im)possibile”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio alla Serie A che sta per iniziare nelle pagine interne de Il Messaggero in edicola che titola “Campionato, missione (im)possibile” analizzando le sei grandi del nostro campionato. “Quattro giorni all'inizio della Serie A, tre alla fine del mercato .I bianconeri in netto vantaggiato sulle inseguitrici che vivono tra l'utopia scudetto e i sogni Champions”.