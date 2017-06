Il Messaggero sulla Lazio: "Biglia via, arrivano i contanti"

© foto di Federico Gaetano

"Biglia via arrivano i contanti". Un occhio in casa Lazio, nelle pagine sportive de Il Messaggero. Le cessioni di Berisha e Biglia, secondo il quotidiano, porteranno circa 25 milioni di euro. Il portiere sarà riscattato oggi dall'Atalanta per una cifra di poco inferiore ai 5 milioni di euro, il centrocampista argentino sarà ceduto a breve al Milan per 18 milioni più 3. Con queste due uscite, fari puntati sulle entrate: la trattativa più calda è quella per il Papu Gomez, ma piacciono, in ordine sparso, Simeone e Torreira. Intanto, Simone Inzaghi ha scelto il capitano del dopo Principito: sarà Senad Lulic.