Il Messaggero sulla Lazio: "Ciro non può stare Immobile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ciro non può stare Immobile". Gioco di parole sulle pagine de Il Messaggero per presentare il momento della Lazio. Sprint Champions per i biancocelesti: tanti problemi, e lo stesso centravanti appare stanco. Ma con il Benevento toccherà ancora a lui: i biancocelesti non possono farne a meno.