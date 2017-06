© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spazio al mercato della Roma sulle pagine de Il Messaggero di questa mattina, con il titolo: "Monchi alla prova del 10". La società capitolina, tra acquisti già chiusi e altri ancora in via di definizione, accoglierà a Trigoria un'intera squadra. Le novità più numerose dovrebbero essere in difesa anche se il vero colpo dello spagnolo è atteso in attacco.