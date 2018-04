Il Messaggero titola: "Arsene, addio con domino"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Arsene, addio con Domino", scrive questa mattina Il Messaggero nelle sue pagine sportive. Wenger lascia l'Arsenal dopo ventidue anni e 17 trofei vinti: via al ballo degli allenatore, dalla panchina dei Gunners in giù. Ancelotti uno dei candidati per la successione del francese. Cambi in vista a Chelsea e Tottenham: pure Sarri studia inglese.