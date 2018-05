Il Messaggero titola: "Corsa contro il tempo per i diritti TV della A"

© foto di Federico De Luca

"Corsa contro il tempo per i diritti TV della A", questo il titolo che troviamo sulle colonne de Il Messaggero. Lite tra Sky e Mediapro, entro mercoledì la sentenza sul ricorso. In attesa dei giudici, Malagò è pronto a mediare: "Ma fate presto". L'idea di creare il canale della Lega divide l'assemblea, Roma e Juventus sono in testa alle contrarie.