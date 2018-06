Il Messaggero titola: "Il calcio non è più in chiaro"

© foto di Federico De Luca

"Il calcio non è più in chiaro", scrive questa mattina Il Messaggero nelle sue pagine interne. La Lega approva la vendita di tre pacchetti distribuiti per prodotto, non per piattaforme: niente operatore unico. Si lavora per evitare ai tifosi il doppio abbonamento. Vietati gli highlights liberi prima delle 22 della domenica.