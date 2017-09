© foto di Federico Gaetano

"La Roma Kostas tanto", si legge questa mattina sulle colonne de Il Messaggero. Da partente a indispensabile, Manolas è il perno della difesa giallorossa. Di Francesco non ha in rosa un altro centrale con le sue caratteristiche. Il suo futuro resta in discussione, anche se sta per rinnovare. Passa per essere uno fragile ma è tra i più presenti in assoluto.