Il Messaggero titola: "Lazio crolla a Salisburgo, quattro gol in 19'"

La prima pagina del quotidiano Il Messaggero riserva spazio alla Lazio, estromessa dall'Europa League dopo aver perso 4-1 a Salisburgo. Il giornale, in taglio alto, titola: "La Lazio crolla a Salisburgo, presi quattro gol in 19'. Addio Europa". A nulla è valsa, dunque, la vittoria conquistata all'Olimpico nel match d'andata per 4-2.