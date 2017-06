Il Messaggero titola: "Lotito ora forza la Lazio"

© foto di Federico De Luca

"Lotito ora forza la Lazio", questo il titolo che troviamo sulle colonne de Il Messaggero in edicola questa mattina. Il presidente ha deciso di calcare la mano per risolvere le situazioni spinose e sbloccare il mercato biancoceleste. Ultimatum a Biglia e al Milan: "Venti milioni o niente". Discorso simile per Keita. Muriel supera Gomez, Borini sì.