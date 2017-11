© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha fatto molto discutere l'intervista rilasciata qualche giorno fa da Patrik Schick, in cui l'attaccante esprimeva il desiderio di giocare un giorno con la maglia del Real Madrid o del Barcellona. Per l'ex Sampdoria, secondo quanto riporta Il Messaggero, è in arrivo una multa non per le dichiarazioni rilasciate, ma perché l'intervista non sarebbe stata autorizzata dalla società. Schick comunque si è difeso parlando di "traduzione sbagliata".