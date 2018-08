Il Messaggero titola: "Porta chiusa per la Lazio"

© foto di Federico Gaetano

Un solo gol in due partite di campionato per la Lazio, ancora ferma a zero punto dopo i due match proibitivi contro Napoli e Juventus. "Porta chiusa per la Lazio", titola all'interno delle pagine sportive Il Messaggero, che evidenzia la scarsa vena realizzativa della compagine biancoceleste, per cui il gol sta diventando una specie di tabù. Luis Alberto e Milinkovic-Savic non supportano al meglio Immobile e le alternative cominciano a scarseggiare.