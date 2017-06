Sarà una Roma ancora tutta da costruire quella che fra due settimane si presenterà nel ritiro di Pinzolo per il via dell'era Di Francesco. "Un ritiro senza la Roma" titola Il Messaggero parlando delle prime mosse del club giallorosso in vista della nuova stagione. "Ci sarà Di Francesco con le sue idee, non ancora la squadra vera. Il gruppo sarà composto dai partenti, dai Primavera e da pochi big: una settimana obbligata ma poco utile".