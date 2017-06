L'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero Veneto riserva spazio a Simone Scuffet (21), portiere dell'Udinese adesso impegnato con la Nazionale Under 21 per l'Europeo in corso in Polonia. “Scuffet ad Auschwitz: 'Mai più un orrore così'”, il titolo del giornale in edicola che riporta le parole dell'estremo difensore di proprietà dei friulani.